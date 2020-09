Lokale verkiezingen in Noordrijn-Westfalen

De inwoners van Noordrijn-Westfalen kunnen zondag naar de stembus. Ongeveer 14 miljoen kiesgerechtigden in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat kunnen hun voorkeur uitspreken over onder meer burgemeesters, districtsbestuurders en gemeenteraden.

Het CDU probeert in de hoofdstad Düsseldorf het burgemeesterschap over te nemen van de SPD. Andere steden in Noordrijn-Westfalen, waar ruim een vijfde van de 83 miljoen Duitsers woont, zijn Aken, Keulen, Essen, Duisburg en Wuppertal.

De stembusgang wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de politieke stemming in Duitsland. Bij de lokale verkiezingen in 2014 werd het CDU van bondskanselier Angela Merkel de grootste partij, met 37,5 procent, gevolgd door de SPD (31,4), de Groenen (11,7) en de liberale FDP en links (elk 4,7 procent). De populistische AfD haalde 2,5 procent van de stemmen.

In de stembureaus is een mondmasker verplicht en moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Mensen die een mondkapje weigeren te dragen hebben echter wel stemrecht. Kiezers moeten hun eigen pen meenemen. In gemeenten waar geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen krijgt, volgt op 27 september een tweede stembusgang.