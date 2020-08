Lokale lockdown in Schotland vanwege corona-uitbraak in Aberdeen

De Schotse autoriteiten kondigen een lockdown af in de stad Aberdeen vanwege een lokale corona-uitbraak. Veel horecazaken moeten woensdag aan het eind van de middag de deuren sluiten. Ook worden mensen opgeroepen niet meer naar de stad te komen.

Inwoners van Aberdeen worden tijdens de lockdown geacht om niet meer bij elkaar in huis te komen. De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon zei ook dat mensen niet meer dan 5 mijl (ruim acht kilometer) mogen reizen om te recreëren. „U mag op pad gaan voor werk of onderwijs, maar reizen om andere redenen wordt afgeraden”, zei de politica.

Sturgeon zegt dat de maatregelen na een week worden bekeken. Ze beklemtoont dat nu daadkrachtig moet worden opgetreden om te voorkomen dat de situatie later uit de hand loopt. In de stad waar zo’n 229.000 mensen wonen, zijn volgens lokale media al 54 besmettingen gelinkt aan een uitbraak in horecazaken in de stad. Dat waren er aan het begin van de week nog 27.