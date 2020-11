Lokale autoriteiten sleutelstaten geven updates

Lokale autoriteiten in verschillende Amerikaanse sleutelstaten geven donderdag in de loop van de dag of nacht een update van de tellingen, meldt nieuwszender CNN. In meerdere cruciale staten zijn president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden verwikkeld in een nek-aan-nek race.

Om 16.30 uur (Nederlandse tijd) houdt de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia een persconferentie. Er is volgens CNN op dit moment een verschil van 18.500 stemmen tussen Trump en Biden in het voordeel van de Republikein.

Om 18.00 uur komt Clark County in de staat Nevada aan het woord. De gokstad Las Vegas ligt in Clark County. In Nevada staat Biden volgens CNN momenteel met slechts 8000 stemmen voor.

In Arizona komen in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.00 uur de autoriteiten van Maricopa County, waar ook hoofdstad Phoenix gelegen is, met een update. Sommige media hebben Biden hier al tot winnaar uitgeroepen, maar andere grote nieuwszenders zijn nog terughoudend.

Ook in Alaska, Maine, Michigan, North Carolina, Pennsylvania en Wisconsin worden nog stemmen geteld. Meerdere grote media hebben Biden tot winnaar uitgeroepen in Michigan en Wisconsin.