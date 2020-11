Lof en enkele kritische noot voor jubilerende Merkel

Lovende woorden en hier een daar een kritische noot voor Angela Merkel op de dag dat ze vijftien jaar bondskanselier van Duitsland is.

Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt, feliciteerde Merkel (66) via Twitter. Volgens haar nam Merkel „beslissende stappen om Europa sterker te maken in uitdagende tijden” en is ze momenteel „een van de meest gerespecteerde leiders ter wereld”.

Felicitaties waren er ook van EU-president Charles Michel. „Goed om met haar samen te werken voor een sterkere Europese toekomst.”

De Franse krant Le Parisien vroeg politici die met haar hebben gewerkt om hun mening. „Ze is veruit de grootste politieke persoonlijkheid in Europa”, aldus de Franse oud-minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner. Merkel is „een vrouw die weet hoe ze sterk moet zijn, maar is nooit hard”.

De Franse oud-premier Jean-Marc Ayrault noemt Merkel een voorbeeld van „Duitse kwaliteit”. Maar ze kan volgens hem ook „vervelend” zijn, „omdat ze soms erg langzaam is, niet super funky”. Ook andere Franse politici omschrijven Merkel als iemand die de tijd neemt voor belangrijke beslissingen.

Merkel kondigde twee jaar geleden aan dat ze zich niet verkiesbaar stelt bij de Duitse stembusgang, die voor volgend jaar september staat gepland.

De rechts-populistische AfD, waarvan de aanhangers Merkel vaak oproepen te vertrekken, is daar niet rouwig om. „Nog even volhouden mensen, nog maar een jaar”, twitterde parlementslid Joana Cotar.