Loekasjenko vraagt om parate Russische politiemacht

MOSKOU ANP/RTR). President Aleksandr Loekasjenko van Wit-Rusland heeft Rusland gevraagd een politiemacht te formeren en achter de hand te houden voor het geval de crisis in zijn land uit de hand loopt. Dat verklaarde de Russische president Vladimir Poetin donderdag.

Volgens Poetin ziet Moskou op dit moment geen aanleiding om Russische eenheden in te zetten in het roerige buurland. De situatie in het land lijkt volgens de Russische president gestabiliseerd.

De situatie in Wit-Rusland is zeer gespannen sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus. De 65-jarige autoritaire heerser Loekasjenko eiste de overwinning op met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen in en buiten Wit-Rusland is ervan overtuigd dat die uitslag met fraude tot stand is gekomen.