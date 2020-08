Loekasjenko toont bereidheid zelf te vechten

Aleksandr Loekasjenko lijkt klaar om te vechten voor zijn aanblijven als president van Wit-Rusland. Op videobeelden die zondagmiddag werden verspreid op het berichtenplatform Telegram is te zien dat de 65-jarige dictator bij zijn paleis uit een helikopter stapt met een kogelwerend vest aan en een kalasjnikov-geweer in de hand.

Eerder werd via de sociale media gespeculeerd dat Loekasjenko zich in veiligheid zou willen brengen wegens de onophoudelijke protesten tegen zijn bewind dat al 26 jaar duurt. Zondag waren opnieuw tienduizenden demonstranten op de been om luidkeels (‘Rot op’ en ‘Vrijheid, vrijheid’) zijn vertrek te eisen. Het presidentieel paleis wordt zwaar bewaakt door veiligheidstroepen omdat de kans bestaat dat een deel van de betogers de acties daar gaat voortzetten.

Loekasjenko werd eerder deze maand tot winnaar van de presidentsverkiezingen uitgeroepen met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat de uitslag is vervalst. Sindsdien wordt er, niet alleen in de hoofdstad Minsk, ongekend fel gedemonstreerd. De dictator benadrukte dat hij desnoods het leger zal inzetten om aan de macht te blijven en zelf bereid is te vechten tot de dood erop volgt.