Loekasjenko roept leger op tot paraatheid

De autoritaire president van Wit-Rusland, Aleksandr Loekasjenko, heeft zijn minister van Defensie zaterdag het bevel gegeven om de „meest strikte maatregelen” te nemen om de territoriale eenheid van het land te verdedigen. Het land wordt sinds de verkiezingen van 9 augustus opgeschud door massaprotesten van de oppositie, die Loekasjenko ervan beschuldigt met de uitslag te hebben gesjoemeld.

Loekasjenko, die het land al 26 jaar met harde hand regeert, inspecteerde zaterdag de troepen in de stad Grodno bij de grens met Polen, blijkt uit een bericht op platform Telegram. Na zijn aankomst op de militaire basis haalde hij uit naar de protestbeweging door te zeggen dat die vanuit het buitenland wordt aangestuurd. Hij waarschuwde daarbij voor een dreigende revolutie. Loekasjenko beweerde daarnaast „een serieuze beweging van NAVO-troepen” bij de Wit-Russische grens in Polen en Litouwen te zien, aldus staatspersbureau Belta. Voor die stelling is overigens geen bewijs.

Loekasjenko’s bevel aan de minister van Defensie en zijn woorden tot de troepen komen aan de vooravond van een grote militaire oefening van het Wit-Russische leger eind deze maand. Ook probeert Loekasjenko er het beeld mee te versterken dat de protestbeweging een soort van Trojaans paard zou zijn waarmee vreemde mogendheden Wit-Rusland zouden willen beïnvloeden. Volgens critici probeert de president spanningen met het buitenland te veroorzaken om zo de aandacht van de binnenlandse onrust af te leiden.

De president claimde na de verkiezingen begin deze maand dat hij 80 procent van de stemmen had gewonnen, maar wordt door de oppositie van verkiezingsfraude beschuldigd. Die heeft deze week een coördinerende raad gevormd om met de regering te onderhandelen, maar daarvan wil Loekasjenko vooralsnog niets weten.

Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die naar Litouwen is gevlucht, verklaarde vrijdag dat het Wit-Russische volk „de huidige leiders niet meer accepteert”. Loekasjenko, op zijn beurt, zei op dreigende toon dat hij „het probleem gaat oplossen”, waarmee hij naar de oppositie verwees. Inmiddels zijn ook enkele oppositieleiders aangeklaagd.