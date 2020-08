Loekasjenko noemt oppositieraad poging om de macht te grijpen

De Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko noemde dinsdag de lancering van een coördinatieraad voor leden van de oppositie een poging om de macht te grijpen. Hij waarschuwde dat er maatregelen worden genomen als reactie, meldde het staatspersbureau Belta dinsdag.

Een coördinatieraad die door oppositieleider Svetlana Tichanovskaja werd opgericht om een machtsoverdracht na de betwiste verkiezingen te vergemakkelijken, zou later op dinsdag voor het eerst bijeenkomen in Minsk.

„We zien het ondubbelzinnig: het is een poging om de macht te grijpen”, zei Loekasjenko. Hij voegde eraan toe dat hij maatregelen zou nemen tegen degenen die zich bij de raad aansluiten. „We hebben genoeg van dergelijke maatregelen om sommige heethoofden af te koelen.”

Loekasjenko, die de afgelopen 26 jaar aan de macht is, staat onder grote druk. Voorlopig is er geen teken dat er een einde komt aan de protesten en stakingen tegen de volgens demonstranten frauduleuze presidentsverkiezing van 9 augustus die Loekasjenko in het zadel hield.