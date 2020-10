Loekasjenko: meer coronavirus door massaprotesten

De Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko heeft gewaarschuwd dat het coronavirus sneller om zich heen grijpt door de massaprotesten tegen zijn regime. „Wat in de weekenden op straat gebeurt in Minsk heeft logischerwijs een gevolg”, zei de president tijdens topoverleg met zijn medewerkers.

In hoofdstad Minsk wordt al weken massaal gedemonstreerd door burgers die af willen van Loekasjenko, die al een kwart eeuw aan de macht is. Aanhangers van de oppositie denken dat er verkiezingsfraude is gepleegd om de 66-jarige leider in het zadel te houden. Hij kreeg volgens officiële cijfers ruim 80 procent van de stemmen. Ook de EU denkt niet dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen en weigert Loekasjenko te erkennen als rechtmatige president.

Aan de protesten in weekenden doen vele duizenden mensen mee. Loekasjenko waarschuwt nu dat die grootschalige demonstraties een „tweede golf” van de coronapandemie dichterbij brengen. De president had het virus voor de verkiezingen nog een „psychose” genoemd die bestreden kan worden door wodka te drinken en naar de sauna te gaan.

De belangrijkste oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die volgens haar aanhangers de verkiezingen heeft gewonnen, reist ondertussen door de Europese Unie. Ze ontmoette in Slowakije premier Igor Matovic. Tichanovskaja zei donderdag dat gepraat kan worden over onschendbaarheid voor Loekasjenko, als hij in ruil daarvoor afstand doet van de macht. „Als dat de uitweg is, dat hij ergens naar de kust gaat en daar zijn tijd doorbrengt, denk ik dat het geregeld kan worden”, zei ze.

Politici in Denemarken dachten deze week ook een afspraak te hebben met Tichanovskaja, maar zij kwamen bedrogen uit. Iemand deed zich voor als de oppositieleidster en nam 40 minuten via videochat deel aan een vergadering van een parlementscommissie. Daarna zou de verbinding zijn verbroken, meldt het parlement. De nep-Tichanovskaja kwam zelf niet in beeld, maar beweerde problemen te hebben met haar webcam.

Het is onduidelijk wie achter die actie zit. „Het kan een satirische show zijn uit een Russischtalig land, een onhandige poging tot spionage of een slechte grap”, zei commissievoorzitter Martin Lidegaard.