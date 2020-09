Loekasjenko landt in Sotsji voor overleg met Poetin

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko is maandag rond 10.00 uur geland in de Russische kustplaats Sotsji voor overleg met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. De twee komen samen voor een werkoverleg over strategische samenwerking en handels- en energieprojecten.

Loekasjenko staat in eigen land flink onder druk sinds de presidentsverkiezingen vorige maand. De president claimt die ruim te hebben gewonnen, maar de oppositie betwijfelt dat. Zondag gingen tussen de 100.00 en 150.000 mensen de straat op. Zeker 774 mensen werden gearresteerd.

De Wit-Russische autoriteiten proberen de demonstraties met harde hand neer te slaan, onder meer door veel oppositieleiders op te pakken. De oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja is kort na de verkiezingen gevlucht naar Litouwen.