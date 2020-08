Loekasjenko: laat Westen eerst eigen problemen oplossen

De Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko heeft westerse leiders voor de EU-top over zijn land opgeroepen eerst hun eigen problemen op te lossen. „In plaats van naar ons te wijzen, zouden ze het moeten hebben over de protesten van de gele hesjes in Frankrijk of de verschrikkelijke rellen in de VS”, zei hij volgens staatspersbureau Belta.

Europese leiders vergaderen woensdag over de gespannen situatie in Wit-Rusland. Daar demonstreren burgers massaal tegen de omstreden verkiezingsoverwinning van Loekasjenko, die zijn land al een kwart eeuw met harde hand regeert. Tegenstanders zijn ervan overtuigd dat op grote schaal is gefraudeerd om te zorgen dat hij aan de macht kan blijven.

Loekasjenko belde de afgelopen dagen herhaaldelijk met Vladimir Poetin, de president van het grote buurland Rusland. Hij zit echter niet te wachten op bemoeienis uit westerse landen. „Ik zou willen dat ze eerst en vooral eens gaan praten over de protesten tegen de lockdownmaatregelen rond het coronavirus in Duitsland en andere Europese landen”, zei Loekasjenko volgens Belta.