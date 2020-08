Loekasjenko bij pro-regeringsbetoging in Minsk

Een grote demonstratie voor het bewind van president Loekasjenko in Wit-Rusland is op het Onafhankelijkheidsplein in Minsk in aanwezigheid van de president gehouden. Hij sprak de menigte toe en dankte de aanhang naar eigen zeggen „op zijn knieën”. Hij zei dat wanneer de Wit-Russen hervormingen willen, ze die morgen gaan krijgen, meldde het Russische persbureau RIA-Novosti.

Loekasjenko sprak circa een half uur en leek niet van wijken te willen weten, maar hij lijkt wel tot hervormingen bereid. De oppositie eist nieuwe verkiezingen en het vertrek van de autocratische leider die al sinds 1994 aan de macht is. Loekasjenko zei ook militairen naar de westgrenzen te hebben gestuurd omdat „de NAVO aan de poorten rukt”. Hij beklemtoonde de onafhankelijkheid van het land te zullen verdedigen en niet zal toestaan dat „buitenlanders hier nieuwe verkiezingen houden”.

Duizenden mensen waren naar het plein gekomen en ze werden vaak naar de stad toe gereden. Loekasjenko zei dat hij blij was dat ze hem niet in de steek lieten. Volgens RIA-Novosti zijn veel betogers voor Loekasjenko waarschijnlijk voor geld naar de steunbetoging gekomen, mannen zouden er omgerekend ongeveer 10 euro voor hebben gekregen en vrouwen nog meer. Het persbureau meldde ook dat Loekasjenko voor de tweede keer in korte tijd met zijn Russische ambtgenoot Poetin heeft gebeld. In het eerste telefoongesprek kreeg hij alle steun van Poetin, meldde de president van Wit-Rusland na afloop van het gesprek.

Een nieuwe demonstratie tegen Loekasjenko en tegen het politiegeweld moet zondagmiddag op een ander plein beginnen. De oppositie noemt dat de Mars van de Vrijheid.