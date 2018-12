Lockerbie herdenkt vliegramp van 30 jaar terug

Herdenkingsdiensten in de Schotse stad Lockerbie markeren deze week de aanslag van 30 jaar geleden op een Pan Am-jumbojet waardoor 270 mensen om het leven kwamen.

Het vliegtuig explodeerde op 21 december 1988 boven Lockerbie tijdens een vlucht van Londen naar New York. Alle 259 mensen aan boord kwamen om. Nog eens elf mensen op de grond lieten het leven. Het was de dodelijkste terroristische aanval in Groot-Brittannië ooit.

De Libische inlichtingenofficier Abdel Basset al-Megrahi werd in 2001 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf nadat hij schuldig was bevonden aan de aanslag. Hij zou hebben samengewerkt met anderen die nooit werden geïdentificeerd. Megrahi werd later vrijgelaten omdat hij aan kanker leed.

In 2003 accepteerde de toenmalige Libische heerser Muammar Gaddafi de verantwoordelijkheid van zijn land voor de bomaanslag en betaalde schadevergoeding aan de families van de slachtoffers. Hij gaf niet toe persoonlijk opdracht te hebben gegeven voor de aanslag.