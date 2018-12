Lockerbie herdenkt aanslag van 1988

Met een eenvoudige kranslegging en gebiedsdienst is in het Schotse dorp Lockerbie de aanslag van 30 jaar geleden op een Pan Am-jumbojet herdacht. Bij de ramp kwamen 270 mensen om het leven.

Het vliegtuig explodeerde op 21 december 1988 boven Lockerbie tijdens een vlucht van Londen naar New York. Alle 259 mensen aan boord kwamen om. Nog eens elf mensen op de grond lieten het leven. Lockerbie, vlakbij de Engelse grens, met een bevolking van slechts 4000 mensen, is sindsdien synoniem voor de tragedie. Het was de dodelijkste terroristische aanval in Groot-Brittannië ooit.

„Laten we hoop en vrede vinden voor allen die geliefden verloren hebben en nog steeds de littekens van deze gruweldaad dragen”, zei voorganger Jeff Brown, die de religieuze dienst leidde tegen de aanwezigen.

De Libische inlichtingenofficier Abdel Basset al-Megrahi werd in 2001 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf nadat hij schuldig was bevonden aan de aanslag. Hij zou hebben samengewerkt met anderen die nooit werden geïdentificeerd. Al-Megrahi werd later vrijgelaten omdat hij aan kanker leed.