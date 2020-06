Lockdownmaatregelen Gütersloh met een week verlengd

De lokale lockdownmaatregelen in het Duitse district Gütersloh worden met een week verlengd, maakte de premier van deelstaat Noordrijn-Westfalen Armin Laschet maandag bekend. De maatregelen lopen in de nacht van dinsdag op woensdag om 00.00 uur wel af in het aangrenzende district Warendorf.

Het openbare leven werd vorige week stilgelegd in de twee districten naar aanleiding van de corona-uitbraak bij een vestiging van vleesverwerker Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. Daar bleken meer dan 1500 van de 6000 medewerkers te zijn besmet.