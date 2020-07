Lockdown scheelde ruim 500 verkeersdoden in EU

Dat Europese landen hun samenleving stillegden om de coronapandemie te bestrijden, heeft in april ruim vijfhonderd verkeersdoden gescheeld. De daling van 36 procent is „ongekend”, zegt de Europese Raad voor Transportveiligheid. En dat terwijl Nederland juist meer slachtoffers telde.

Er gingen zoveel minder auto’s en andere weggebruikers de weg op, dat er op nog minder slachtoffers had mogen worden gerekend, tekent de raad aan. In vrijwel heel Europa bleef de daling van het aantal verkeersdoden achter bij de afname van het verkeer. Dat komt mogelijk doordat weggebruikers op de lege wegen meer gas gaven. Slachtoffers in Spanje droegen ook minder vaak een gordel dan voorheen, mogelijk omdat de politie druk was met het handhaven van de coronaregels en ze daarom meenden ermee weg te komen.

Die aanwijzingen kunnen misschien verklaren waarom in Nederland juist meer verkeersdoden vielen. De raad oppert verder dat Nederlanders die niet meer met de trein of de bus konden reizen, zich misschien onwennig aan fiets of motor hebben gewaagd - met slechte afloop. Ook mochten vrachtwagenchauffeurs langer doorrijden voor ze moesten rusten, om te voorkomen dat hamsterwoede tot lege schappen zou leiden.