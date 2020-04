Lockdown India verder verlengd tot 3 mei

De lockdown in India vanwege het nieuwe coronavirus wordt verlengd. De crisismaatregelen in het land met 1,3 miljard inwoners zouden dinsdag om middernacht verlopen, maar blijven nu tot 3 mei van kracht.

Premier Narendra Modi erkende in een toespraak dat de lockdown grote economische gevolgen heeft voor zijn land. „Maar de levens van de inwoners van India zijn veel waardevoller.”

India heeft bij ruim 10.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus. Zeker 358 patiënten zijn overleden. Die aantallen liggen lager dan in veel westerse landen. In de Verenigde Staten zijn meer dan een half miljoen besmettingen gemeld.

In India bevinden zich echter zeer dichtbevolkte steden. De vrees bestaat dat het virus daar snel om zich heen kan grijpen. Sommige experts waarschuwen ook dat niet voldoende wordt getest en dat het echte aantal besmettingen al veel hoger ligt.

De lockdown, die sinds eind maart van kracht is, heeft ook grote gevolgen voor de armen. Dagloners verloren massaal hun werk in de steden. Zij legden in veel gevallen lange afstanden te voet af om terug te keren naar hun dorpen.

Modi sloot niet uit dat na 20 april maatregelen worden versoepeld in sommige gebieden waar vooruitgang is geboekt in de strijd tegen het virus. Daar worden dan wel voorwaarden aan verbonden. Hij riep werkgevers ook op compassie te tonen en niemand te ontslaan.