Lockdown in Frankrijk verlengd tot 11 mei

Frankrijk blijft nog tot 11 mei op slot om de coronacrisis te bedwingen. Dat heeft president Emannuel Macron maandagavond gezegd tegen de bevolking in een tv-toespraak. Die begon iets na 20.00 uur om de Fransen de gelegenheid te geven te applaudisseren voor het personeel in de gezondheidszorg.

Macron kondigde extra maatregelen aan om bedrijven en werknemers die ernstig te lijden hebben van de lockdown te steunen. Er wordt ook gewerkt aan een specifiek hulpplan voor sectoren als toerisme, hotels, horeca en cultuur.

Macron gaf toe dat Frankrijk onvoldoende voorbereid was op de gevolgen van de uitbraak van het longvirus. Ook nu nog wordt een zware wissel getrokken op ziekenhuizen en zorginstellingen, in het bijzonder in de regio rond Parijs en in het noordoosten van het land.

De strenge restricties om de gevreesde infectie te beteugelen gingen op 17 maart in en werden sindsdien al een keer verlengd. De Fransen mogen alleen hun huis uit als dat echt noodzakelijk is. Wandelen, de hond uitlaten of sporten mag slechts een uur per dag en in een straal van 1 kilometer rond de eigen woning.

Macron bedankte zijn vele landgenoten die zich keurig aan de regels houden, zeker degenen die klein behuisd zijn en het nog moeilijker hebben. Maar de opofferingen die de mensen zich getroosten hebben succes. „De epidemie begint te vertragen. We boeken resultaat. Elke dag gaan we vooruit, dankzij jullie inspanningen”, aldus Macron.