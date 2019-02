Litouwse rechters vast om smeergeldaffaire

De autoriteiten in Litouwen hebben rechters opgepakt vanwege een grote smeergeldaffaire. Onderzoekers deden huiszoeking op meer dan honderd locaties. Het hoofd van anticorruptiedienst STT, Zydrunas Bartkus, spreekt over „de grootste operatie in de geschiedenis van onze organisatie”.

„Er zijn vandaag 26 personen opgepakt, onder wie acht rechters en vijf bekende advocaten”, zegt procureur-generaal Evaldas Pasilis, de hoogste aanklager van het land. Hij heeft niet bekendgemaakt wie de overige dertien verdachten zijn.

Aanklagers denken dat verdachten, onder wie een lid van het hooggerechtshof, zich lieten omkopen in strafrechtelijke, civiele en bestuursrechtelijke zaken. Dat gebeurde naar verluidt voor bedragen die uiteenlopen van 1000 tot 100.000 euro.

Volgens Pasilis ondermijnt de affaire het vertrouwen dat burgers hebben in de rechtsstaat. „De staat is enorme schade toegebracht”, concludeert hij.