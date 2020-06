Lissabon laat inwoners 19 buurten binnenblijven om corona

Inwoners van negentien wijken in Lissabon moeten verplicht binnenblijven vanwege een opleving van het coronavirus in de buitenwijken van de stad. Dat maakte de Portugese overheid donderdag bekend.

De mensen in de betreffende wijken mogen van 29 juni tot 12 juli alleen nog naar buiten voor essentiƫle goederen zoals voedsel of medicatie en om naar hun werk te gaan. Ook mogen in de buurten niet meer dan vijf mensen samenkomen en zal er extra politie patrouilleren om de regels te handhaven.

In Portugal zijn volgens de officiƫle cijfers meer dan 40.000 infecties bekend en 1549 mensen gestorven aan het virus. Afgelopen maand nam het aantal nieuwe besmettingen gestaag toe, vooral door lokale uitbraken. In mei werden de eerder door de regering ingestelde lockdownmaatregelen opgeheven.