Lisbet Palme (87) overleden

Lisbet Palme, de weduwe van de voormalige Zweedse premier Olaf Palme (1927-1986), is op 87-jarige leeftijd overleden. Dit heeft haar familie donderdag bekendgemaakt, meldde onder meer de Zweedse publieke omroep.

Palme werd in 1931 geboren als Lisbet Christina Beck-Friis en is onder meer kinderpsychologe geweest. Later verrichtte ze ook taken voor Unicef en de OAE. In 1956 trouwde ze met de sociaaldemocraat Olaf Palme. Hij werd dertig jaar later op straat in Stockholm doodgeschoten. Lisbet raakte daarbij licht gewond en hielp de vermoedelijke dader te identificeren. Hij werd in hoger beroep vrijgesproken en daarmee is de moordzaak nog steeds niet opgelost.