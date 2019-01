Lion Air staakt zoektocht naar zwarte doos

De Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air heeft de zoektocht gestaakt naar de tweede zwarte doos van rampvlucht JT610. De vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 stortte in oktober kort na vertrek uit Jakarta in de Javazee. Alle 189 mensen in het toestel kwamen om het leven.

Zoekteams vonden enkele dagen na de crash een van de twee zwarte dozen van het toestel. Het ging om de flightdatarecorder met de vluchtgegevens. De cockpitvoicerecorder, die geluiden registreert in de cockpit, is nog spoorloos.

Lion Air maakte vorig jaar bekend een zoekoperatie te financieren met het schip MPV Everest. De woordvoerder van Lion Air Group zei donderdag dat die operatie afgelopen zaterdag is stopgezet. De commissie die gaat over transportveiligheid (KNKT) wil nu zo snel mogelijk een eigen zoektocht beginnen. Daarover wordt gepraat met de Indonesische marine.