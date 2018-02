Linkse Turkse politica na week vrijgelaten

De voormalige partijleider van de linkse HDP in Turkije, Serpil Kemalbay, is dinsdag na een week voorwaardelijk vrijgelaten. Ze mag onder meer het land niet uit. Kemalbay werd een paar dagen na haar vertrek als partijleidster opgepakt, omdat ze felle kritiek had op het Turkse militaire ingrijpen in het noordwesten van Syrië tegen Koerdische milities.

De ruim vijf jaar geleden opgerichte Democratische Volkspartij (HDP) wordt gezien als de belangenbehartiger van de Koerdische minderheid in Turkije. De HDP is met 59 zetels de derde partij in het Turkse parlement (550 zetels). De partij werkt met twee leiders, een vrouw en een man. De voorganger van Kemalbay, Figen Yüksedag, trad in 2017 gedwongen af nadat ze was veroordeeld wegens het verspreiden van terroristische propaganda. Co-voorzitter van Selahattin Demirtas verdween toen om soortgelijke aanklachten achter de tralies.

De nieuwe HDP-voorzitters zijn sinds afgelopen week Sezai Temelli en Pervin Buldan.