Linkse partijen Israël bundelen krachten

De linkse partijen in Israël gaan hun krachten bundelen in de aanloop naar de verkiezingen van 2 maart. Ze hopen op die manier hun afnemende invloed in het parlement te herwinnen en een nieuwe uitdaging te vormen voor premier Benjamin Netanyahu.

De verandering in het politieke landschap valt samen met de ontstane politieke chaos na een immuniteitsverzoek van Netanyahu, die in drie strafzaken wordt aangeklaagd wegens corruptie.

De Arbeidspartij, die decennia lang de Israëlische politiek domineerde en zich inspande voor vredesonderhandelingen met de Palestijnen, zal zich aansluiten bij de veteranenpartij Meretz. Beide partijen zagen hun aantal zetels in de 120 zetels tellende Knesset na twee achtereenvolgende verkiezingen dalen van 29 tot 11.

Veel van hun kiezers zijn overgelopen naar de centrumpartij Blauw en Wit, geleid door voormalig generaal Benny Gantz, de belangrijkste uitdager van de rechtse Likud van Netanyahu.