Linkse Lula blijft populair in verdeeld land

De Braziliaanse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva, lijkt volgens peilingen de meeste kans te maken in oktober weer tot president van Brazilië te worden gekozen. Maar woensdag kreeg dat vooruitzicht een flinke knauw. Het hooggerechtshof van het land bepaalde dat Lula zijn laatste beroepsmogelijkheid niet in vrijheid mag afwachten.

Hij werd in januari al in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens corruptie, maar hij kan daartegen nog een keer beroep aantekenen.

Lula werd in 2002 gekozen tot de eerste linkse leider van Brazilië sinds begin jaren zestig. Hij maakte in de politiek geen bliksemcarrière en deed meerdere vergeefse pogingen president te worden. Hij werd in 1945 geboren als kind van straatarme ouders die niet konden lezen en schrijven. Hij begon zijn loopbaan met het poetsen van schoenen en verkopen van pinda's. Lula leerde pas op zijn tiende schrijven en pas vijftien jaar later begon hij via een vakbond de Braziliaanse politiek te verkennen.

Als metaalarbeider en vakbondsman begon zijn ster te stralen in het midden van de jaren zeventig. Hij duwde de metaalarbeidersbond in de richting van meer activisme en liet stakingen houden. In 1980 stichtte hij samen met een bonte verzameling radicale en extreemlinkse activisten de Partido dos Trabalhadores (PT - Arbeiderspartij), de eerste uitgesproken linkse en socialistische partij in het land.

De PT leek echter te extreemlinks om zaken mee te doen. Maar Lula vond de weg naar een sociaaldemocratisch 'centrumlinks' dat de partij in staat stelde coalities te smeden en verkiezingen te winnen. Lula was van 2003 tot 2010 president tijdens economisch bloeiende tijden.

Hij stopte tientallen miljarden in hulp aan arme gezinnen, liet het minimumloon fors verhogen en haalde de Olympische Spelen en het WK-voetbal naar Brazilië. Al vroeg in zijn presidentschap werd de PT getroffen door corruptieschandalen. Maar die werden Lula zelf niet aangerekend en ze lijken hem nog steeds niet aangerekend te worden.

Zijn blijvende populariteit is mede te danken aan de trouw van naar schatting meer dan dertig miljoen Brazilianen die zich herinneren hoe zijn sociale programma Bolsa Família (Familiebeurs) hen uit de grootste problemen haalde. Na zijn herverkiezing in 2006 mocht Lula in 2010 van de wet niet nog een keer president worden. Hij schoof bondgenote Dilma Rousseff (PT) naar voren.

Tijdens haar presidentschap kwam een schandaal aan het licht rond kolossale en systematische betaling van smeergelden met in de hoofdrollen de staatsoliemaatschappij Petrobras en de PT. Het onderzoek naar dit corruptieschandaal Lava Jato (Wasstraat) heeft sinds 2014 talrijke topfiguren uit politiek en bedrijfsleven forse celstraffen opgeleverd.

In maart 2016 stond de politie ook bij Lula voor de deur. Rousseff werd in augustus dat jaar afgezet. Lula ontkent alle beschuldigingen en wil in oktober weer aan de presidentsverkiezingen meedoen.