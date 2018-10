Linkse leider aan zet na verkiezing Zweden

De demissionair premier van Zweden mag proberen een nieuwe regering te vormen. De sociaaldemocraat Stefan Löfven is nu aan zet omdat het hoofd van de centrumrechtse alliantie zijn pogingen heeft opgegeven om een regeringscoalitie te smeden.

Het is de vraag of de linkse leider wel slaagt in het vormen van een coalitie. De verkiezingen vorige maand eindigden in een patstelling. De ‘rood-groene’ partijencoalitie van Löfven kreeg 144 van de 349 zetels in het parlement. De rivaliserende centrumrechtse alliantie onder aanvoering van Ulf Kristersson heeft 143 zetels in handen en daarmee dus evenmin een parlementaire meerderheid.

Geen van de blokken wil samenwerken met de rechts-populistische Zweden Democraten (SD), die met hun 62 zetels de doorslag kunnen geven. De parlementsvoorzitter heeft Löfven twee weken de tijd gegeven om een oplossing te vinden. „De partijen moeten hun posities heroverwegen als we verder willen komen in dit proces”, zei voorzitter Andreas Norlén van de Riksdag.