Links Spanje wint verkiezingen glansrijk

”Niet met Rivera! Niet met Rivera!” De uitbundige aanhangers van de sociaaldemocratische PSOE die de verkiezingszege van Pedro Sanchez vierden voor het partijkantoor, lieten er geen misverstand over bestaan. Zij willen geen regering van Sanchez met Albert Rivera, de leider van de rechtse partij Ciudadanos (Burgers).

In zijn toespraak voor de feestende menigte vermeed Sanchez een duidelijk antwoord te geven op de oproep van zijn achterban.

De peilingen zaten er niet ver naast. Zoals verwacht werd Sanchez de grote winnaar van de Spaanse parlementsverkiezingen. Zijn partij maakte een sprong van 85 naar 123 zetels in het Congres van Afgevaardigden in Madrid. De opmerkelijke winst van 38 zetels zorgde voor de eerste verkiezingszege van de sociaaldemocraten sinds 2008. Maar de tijd van de absolute meerderheden in het Spaanse parlement lijkt sinds 2015 voorgoed voorbij. Sanchez zal dus moeten onderhandelen om te kunnen regeren.

Nog spectaculairder dan de winst van de sociaaldemocraten is de ineenstorting van de Partido Popular. De conservatieven, die bij de vorige stembusgang in 2016 nog de grootste partij werden met 137 zetels, verliezen meer dan de helft van hun parlementariërs. De koers van leider Pablo Casado om te wedijveren met de extreemrechtse partij Vox is hem op een flinke afstraffing komen te staan. De PP houdt nu nog maar 66 zetels over, minder dan ooit.

De aderlating van de conservatieven, onder leiding van Mariano Rajoy, heeft tot een herschikking geleid aan de rechterzijde. De PP, die voorheen heer en meester was in rechts Spanje, heeft nu twee concurrenten gekregen. Ciudadanos volgt de conservatieven op de hielen met 57 zetels. En Vox, een rechtsradicale afsplitsing van de PP, komt voor het eerst in het Spaanse lagerhuis met 24 zetels.

De formatie zal geen gemakkelijke klus worden. Het rechtse trio PP, Ciudadanos en Vox, dat samen wilde regeren, blijft ver verwijderd van de meerderheid. Een progressieve combinatie van PSOE en het alternatief-linkse Podemos komt dichter in de buurt. Maar deze zou de steun nodig hebben van de Catalaanse en Baskische partijen, die ook winst boekten.