Links-populisten willen in Spanje meeregeren

De Spaanse links-populistische partij Unidas Podemos wil meeregeren met de socialist Pedro Sánchez en is niet geïnteresseerd in een gedoogconstructie. De partij heeft een opiniepeiling onder de leden gehouden en 70 procent bleek donderdag voorstander van een regeringscoalitie met Sánchez en diens PSOE.

Sánchez heeft ook donderdag nog gezegd dat hij de leider van Unidos Podemos, Pablo Iglesias, niet in zijn kabinet wil hebben. Iglesias vindt dat Sánchez zulke eisen niet kan stellen als hij met de Unidos Podemos in zee wil. Sánchez hoopt eigenlijk dat hij enkel met gedoogsteun kan doorregeren en zich niet in een coalitie met de links-populisten hoeft te manoeuvreren.

Komende week moet het parlement in debat over de vorming van een regering. Sánchez is de winnaar van de verkiezingen in mei, maar heeft met 123 van de 350 zetels bij lange na geen meerderheid. Hij moet bovendien behalve de steun van Iglesias (42 zetels) nog bij nationalistische of separatistische partijtjes aankloppen voor steun.