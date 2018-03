Links fronst wenkbrauwen om nieuwe naam FN

De linkervleugel in Frankrijk heeft onmiddellijk de wenkbrauwen gefronst bij het horen van het voorstel het Front National om te dopen in Rassemblement National. De nieuwe naam lijkt verdacht veel op een Franse partij die in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitse nazi’s aan schurkte. Het symbool van de aloude Rassemblement National Populaire, opgericht in 1941 en verdwenen in 1944, was een variant op een hakenkruis.

„Kennen de verantwoordelijke mensen binnen de FN de Franse geschiedenis niet? Of spelen ze ermee?”, vroeg Alexis Corbière zich op Twitter af. De afgevaardigde van de links-populistische partij La France Insoumise riep in herinnering dat Marcel Déat, de oprichter van de RNP, voor eeuwig te boek staat als collaborateur.

„Een bewuste verwijzing? Wie weet”, sneerde Corbière. Hij voegde er nog aan toe dat Roland Gaucher, die met Jean-Marie Le Pen in 1972 aan de basis stond van het Front National, in de oorlogsjaren al rondliep bij de RNP.