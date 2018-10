Limousine VS verongelukt op parkeerplaats: 20 doden

Een limousine is zaterdag in het Amerikaanse stad Schoharie, 270 kilometer ten noorden van New York, door nog onbekende oorzaak met hoge snelheid gecrasht. Daardoor zijn twintig doden gevallen, onder wie alle achttien inzittenden van de luxeauto. De twee andere slachtoffers waren voetgangers. Het is het dodelijkste ongeluk sinds 2005 in de staat New York.

De politie zei dat de lange wagen hard naar beneden op een gevaarlijke kruising afreed, een stopteken negeerde en rechtdoor een parkeerplaats op schoot. Daar botste de limo op een voertuig, waarin niemand zat, om vervolgens zwaar beschadigd in een diepe greppel te belanden. De onderzoeksraad National Transportation Safety Board (NTSB) onderzoekt het incident.

Het ongeluk gebeurde bij de Apple Barrel Country Store, waar op dat moment veel auto’s en dagjesmensen stonden. Een onbekend aantal wandelaars raakte gewond. De winkel en de regio zijn populair bij natuurliefhebbers die willen genieten van de herfstkleuren van het bos.