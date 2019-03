Limousine Trump ontsnapt maar net aan botsing

De Amerikaanse president Donald Trump is met de limousine waarin hij werd vervoerd ternauwernood ontsnapt aan een mogelijk ernstig verkeersongeluk.

Op videobeelden van een lokale nieuwszender in de staat Alabama is te zien hoe een bestuurder de macht over het stuur verliest, juist op het moment de stoet wagens met daartussen de presidentiële auto passeert op de andere weghelft. De vangrail tussen beide weghelften voorkomt dat de bestuurder en de limousine frontaal met elkaar in botsing komen.

Trump was in Alabama om er gemeenschappen te bezoeken die zijn getroffen door verwoestende tornado’s. Hij liet zich met een helikopter over het gebied vliegen en probeerde nabestaanden een hart onder de riem te steken.

Het natuurgeweld kostte afgelopen weekend het leven aan 23 mensen. Het konvooi met de president passeerde bomen die waren geknakt als luciferhoutjes en uiteengerukte huizen. „Dit is ongelofelijk”, reageerde Trump terwijl hij de verwoestingen inspecteerde met gouverneur Kay Ivey.

De president en zijn echtgenote Melania bezochten later overlevenden, vrijwilligers en hulpverleners in een kerk in Opelika. Op tafels in het gebedshuis lagen gedoneerde hulpgoederen opgestapeld, zoals kleding en toiletartikelen. Buiten het gebouw waren 23 kruizen neergezet.