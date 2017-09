Liliane Bettencourt (94) van L’Oréal overleden

Liliane Bettencourt is op 94-jarige leeftijd overleden. De erfgename van het cosmeticaconcern L’Oréal gold als de rijkste vrouw van Europa. Haar vermogen werd door het Amerikaanse zakenblad Forbes geschat op 30 miljard dollar (25 miljard euro).

Liliane was de dochter van L’Oréal-oprichter Eugène Schueller. In 1950 trouwde ze met de politicus André Bettencourt, die onder meerdere Franse presidenten hoge functies vervulde. Ze was zelf actief bezig met de uitbouw van het cosmeticabedrijf. Ze besteedde een deel van haar kapitaal aan diverse liefdadigheidsdoelen.

Liliane Bettencourt was een veel geziene gast op allerlei party’s en leidde een luxe bestaan. De laatste jaren dementeerde ze en werd ze onder curatele gesteld door haar familie. Haar dochter Françoise maakte het overlijden donderdag wereldkundig.