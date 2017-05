Lijsttrekker AfD wil verbod op hoofddoek

De Duitse politica Alice Weidel, een van de twee lijsttrekkers van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD), wil het dragen van een hoofddoek op sommige plekken verbieden. Dat heeft ze gezegd in een interview met de Berlijnse ‘Tagesspiegel’ (zondageditie). Geheel gesluierd door het dagelijks leven gaan, is absoluut onbestaanbaar.

Weidel is van mening dat een hoofddoekje de apartheid van mannen en vrouwen uitdraagt en daarom een volstrekt seksistisch symbool is. „Hoofddoeken moeten uit het straatbeeld en de publieke ruimtes verdwijnen. Dat zou wettelijk moeten worden vastgelegd.” Het dragen van een nikab of boerka moet zelfs overal worden verboden. Op overtreding van de regel zou een fikse geldboete moeten komen.

Met haar opmerkingen gaat Weidel verder dan het verkiezingsprogramma van de AfD. Daarin wordt alleen gepleit voor een verbod op volledige versluiering in de openbaarheid en in publieke dienst. Bovendien mogen werkneemsters van de overheid geen hoofddoekje op.