Lijst met verdachten rellen G20 verspreid

Justitie in Duitsland heeft aan de opsporingsdiensten in vijftien andere Europese landen lijsten verstrekt met vermoedelijke relschoppers tijdens de top van de G20 in Hamburg vorig jaar. De lijst met 24 verdachten is ook aan Nederland verstrekt.

De vijftien landen is gevraagd mee te helpen aan de identificatie van de vermoedelijke relschoppers. Onder de verdachten zijn minderjarigen.

Tijdens de G20-top in Hamburg in juli vorig jaar lieten demonstranten een spoor van vernieling achter. Ze plunderden winkels, staken auto’s in brand en raakten slaags met de ordetroepen. Bijna vijfhonderd agenten en ongeveer tweehonderd onruststokers raakten gewond.

Kort na de top meldden Duitse verzekeraars dat de schade naar schatting 12 miljoen euro bedroeg.