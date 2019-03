Lijken van beklimmers Nanga Parbat gevonden

In het noorden van Pakistan zijn de lijken van twee vermiste alpinisten uit Groot-Brittannië en Italië gevonden. Het duo probeerde in de Himalaya de beruchte Nanga Parbat te beklimmen maar had sinds 24 februari niets meer van zich laten horen. De Italiaanse ambassadeur in Islamabad maakte zaterdag via Twitter bekend dat de lichamen van Tom Ballard en Daniele Nardi zijn geïdentificeerd op luchtfoto’s.

De mannen waren via een route die nooit eerder met succes was gevolgd op weg naar de 8125 meter hoge top van Nanga Parbat, ook bekend als de ‘Killer Mountain’ door de vele dramatisch verlopen expedities. „Het reddingsteam heeft bevestigd dat de silhouetten die zijn gespot op ongeveer 5900 meter van Daniele en Tom zijn”.

Hun dood is ook bevestigd op de Facebook-pagina van Nardi. „De zoekactie naar Daniele en Tom is voorbij. Een deel van hen zal voor altijd op de Nanga Parbat blijven.”

Ballard is de zoon van Alison Hargreaves, de eerste vrouw die de Mount Everest solo en zonder zuurstoftoediening bedwong. Ze kwam in 1995 om op de K2, de op een na hoogste berg.