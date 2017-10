De Britse politie heeft in een huis in het Noord-Ierse Belfast het lichaam ontdekt van een vrouw die waarschijnlijk meer dan twee jaar geleden is vermoord. Volgens de BBC trof de politie de overblijfselen van de 68-jarige vrouw vrijdag aan in haar bed.

Woensdag arresteerde de politie een 23-jarige verdachte. Volgens de politie was de vrouw voor het laatst gezien in januari 2015 en heeft medisch onderzoek uitgewezen dat de vrouw rond die tijd van het leven werd beroofd.