Lijk verdwenen Frans meisje gevonden

De stoffelijke resten van een eind augustus in het zuidoosten van Frankrijk verdwenen negenjarig meisje zijn gevonden. Dit heeft justitie in Grenoble laten weten, nadat de hoofdverdachte Nordahl Lelandais woensdag uiteindelijk besloot mee te werken en bekende haar te hebben gedood en begraven.

De 34-jarige Lelandais wordt al maanden verdacht van de ontvoering van en moord op Maëlys de Araujo. Hij werd begin september kort na de verdwijning van het kind gearresteerd. Maar Lelandais hield tot woensdag stug vol niets met haar verdwijning te maken te hebben. Hij geeft nu een lezing waarbij hij het meisje onopzettelijk zou hebben gedood.

Maëlys verdween in de eerste uren van zondag 27 augustus spoorloos tijdens een huwelijksfeest in Le Pont-de-Beauvoisin, een plaats ten zuidwesten van de stad Chambéry. Lelandais was een van de gasten. Het was rechercheurs al duidelijk dat Maëlys toen in de auto van Lelandais moest zijn geweest, maar Lelandais bestreed dat hij iets met haar verdwijning te maken had.

Dat hij alsnog meewerkt en een bekentenis heeft afgelegd, zou mede worden ingegeven door de definitieve vaststelling dat er bloedsporen van het meisje in de kofferbak van Lelandais’ auto zijn aangetroffen, meldde onder meer de krant Le Dauphiné Libéré.

De verdwijning van Maëlys heeft Frankrijk diep geschokt. Het heeft geleid tot talrijke vruchteloze zoekacties en de oprichting van een speciale politie-eenheid. De ex-militair Lelandais wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij meerdere verdwijningen, inclusief die van een 24-jarige militair die in april ten zuiden van Chambéry verdween. Zijn stoffelijke resten zijn in september in een bos gevonden.