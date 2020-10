Lijfarts: coronabehandeling Trump een beetje onbekend terrein

De coronabehandeling van de Amerikaanse president Trump is een beetje onbekend terrein. Dat benadrukt de lijfarts van de president, Sean Conley, na de bekendmaking dat Trump het ziekenhuis bij Washington mag verlaten waar hij vrijdag was opgenomen.

De president had eerder zelf op Twitter gemeld dat hij kon vertrekken. Trump heeft een deel van de therapieën al vrij vroeg ondergaan, aldus Conley. Zo is bij hem het antivirale middel remdesivir geïnjecteerd, dat wordt getest als middel tegen het coronavirus. Hij kreeg al drie doses toegediend. De vierde is voor zijn vertrek uit het ziekenhuis en de laatste dosis krijgt hij dinsdagavond in het Witte Huis.