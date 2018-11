Lift Chicago valt tachtig etages naar beneden

Zes mensen hebben in een wolkenkrabber in de Amerikaanse stad Chicago de schrik van hun leven gehad. De lift waar ze in stonden viel meer dan tachtig etages naar beneden en bleef rond de 10e verdieping hangen, melden lokale media.

De brandweer moest eraan te pas komen om de mensen te bevrijden. Dat lukte na drie uur omdat een deel van de muur verwijderd moest worden. Niemand van de inzittenden raakten gewond. Ze stapten in op een van de bovenste verdiepingen van het John Hancock Center waar zich een restaurant bevindt.