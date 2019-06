Lieveheersbeestjes als ‘klodder’ op radar

Een grote zwerm met miljoenen lieveheersbeestjes, die op jacht gaan naar bladluizen, is in het zuiden van Californië als ‘een grote klodder’ op de radar gesignaleerd.

De zwerm insecten overspande een gebied van 130 vierkante kilometer, en houdt zich op in de buurt van de stad Hesperia, zo’n 110 kilometer ten oosten van Los Angeles, zei meteoroloog Adam Roser van de NWS, de nationale weerdienst. Het NWS-kantoor in San Diego plaatste dinsdag een video van het radarbeeld op Twitter met een golvende massa.

De lieveheersbeestjes zijn zo klein dat een persoon die onder een zwerm staat, alleen stippen in de lucht zou zien of, van een afstand, helemaal niets, zei Ring Cardé, een professor in entomologie aan de Universiteit van Californië.

Nationale weerradars vangen regelmatig vogels, vleermuizen en insecten op.