Liefdesbrieven Leonard Cohen brengen tonnen op

De vijftig brieven die Leonard Cohen heeft geschreven aan de vrouw die hem inspireerde tot het schrijven van het nummer So Long, Marianne hebben iets minder dan 800.000 euro opgebracht bij een veiling. Dit was vijf keer hoger dan vooraf werd ingeschat, meldde veilinghuis Christie’s.

Het archief van Cohens liefdesbrieven aan Marianne Ihlen geeft hun affaire weer die ze in de jaren 60 hadden en toont eveneens aan hoe Cohen probeerde de stap te maken van dichter naar muzikant. Het hoogste bedrag werd neergelegd voor een brief uit december 1960: een onbekende koper had daar maar liefst 50.000 euro voor over, waar de vraagprijs in eerste instantie op 9000 euro lag.

Cohen ontmoette de Noorse Ihlen op het Griekse eiland Hydra in 1960, waar ze al snel een bron van inspiratie voor hem werd. Zo schreef hij na hun ontmoeting onder meer de nummers Bird On A Wire, Hey, That’s No Way to Say Goodbye en So Long, Marianne.

Zowel Cohen als Ihlen overleden uiteindelijk aan de gevolgen van leukemie. Cohen op 82-jarige leeftijd in november 2016 en Ihlen op 81-jarige leeftijd in juli 2016.

De liefdesbrieven werden door Mariannes familie geveild. De kopers zijn niet bekendgemaakt.