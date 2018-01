Liefde tussen Trump en Bannon is over

De liefde tussen de Amerikaanse president Trump en zijn voormalige chef-strateeg Steve Bannon is over. Bannon is geciteerd in een binnenkort te verschijnen boek waarin hij onder meer contacten tussen de Trump-campagne en de Russen hekelt. In een reactie daarop heeft de president gehakt gemaakt van zijn voormalige politiek adviseur, die vorig najaar al uit het Witte Huis vertrok.

Delen van het boek van Michael Wolff, dat dinsdag officieel verschijnt, zijn woensdag gepubliceerd in Amerikaanse media. De president heeft laten weten dat Bannon „gek is geworden”, eigenlijk vrijwel niets van doen had met Trumps winst bij de verkiezingen, en in feite alleen maar deed of hij invloed had in het Witte Huis.

In het boek hekelt Bannon onder meer de omstreden ontmoeting –in campagnetijd– in de Trump Tower van een Russische advocate met Trumps zoon en schoonzoon. De vrouw zou beschadigende informatie hebben aangeboden over de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. Ten tijde van het gesprek was Bannon nog een vertrouweling van Trump maar nu noemt hij die ontmoeting „verraad” en „onpatriottisch”. Bannon zou in het boek ook zeggen dat Trump nooit had verwacht de presidentsverkiezingen te winnen.

De rechtse nationalist Bannon vertrok in augustus vorig jaar uit het Witte Huis, volgens de regering na gezamenlijk overleg met stafchef John Kelly. Toen al gingen de geruchten dat Trump van hem afwilde. De relatie tussen beide mannen vertoonde destijds al ruim een half jaar scheuren, naar verluidt omdat Bannon het niet kon vinden met Trumps schoonzoon Jared Kushner, die steeds meer invloed kreeg.