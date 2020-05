Lidstaten stemmen in met onderzoek naar aanpak coronavirus WHO

De lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stemden dinsdag in met een onafhankelijk onderzoek naar de reactie van het VN-agentschap op het coronavirus. De kritiek van de VS op de aanpak van de gezondheidsorganisatie van de pandemie was de laatste dagen steeds verder opgevoerd.

Landen die deelnemen aan de jaarlijkse vergadering van de WHO, die voor het eerst via een videoverbinding wordt gehouden, hebben bij consensus een resolutie aangenomen waarin wordt aangedrongen op een gezamenlijke reactie op de crisis.