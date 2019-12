Lid Nobelcomité boycot uitreiking om Handke

Een Zweeds lid van het Nobelcomité boycot dit jaar de uitreikingen, omdat de schrijver Peter Handke de Nobelprijs voor Literatuur heeft gewonnen. Peter Englund zegt dat hij hypocriet zou zijn als hij de onderscheiding voor Oostenrijker Handke zou vieren, vanwege diens pro-Servische houding tijdens het Balkanconflict in de jaren negentig.

Englund doet zijn uitspraken in de Zweedse krant Dagens Nyheter. Hij deed in de jaren negentig als journalist verslag van het gewapende conflict in de Oost-Europese regio.

Het comité kreeg al eerder kritiek op het toekennen van de prijs aan Handke. Overlevenden van de genocide in Srebrenica in 1995 stuurden in oktober al een brief naar Zweden. „Dit is een schande. Ze moeten zich afvragen wat voor boodschap ze hiermee afgeven.”

De Zweedse academie reageerde daarop door te stellen dat Handke de genocide nooit heeft ontkend en dat er geen bewijs is dat Handke de begrafenis van de voormalige president van Servië Slobodan Milosevic heeft bijgewoond. Handke zou daar een toespraak hebben gehouden.