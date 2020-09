Lichte afname nieuwe besmettingen Duitsland

Het aantal nieuwe besmettingsgevallen met het coronavirus in Duitsland is licht afgenomen ten opzichte van het aantal dat dinsdagochtend werd gemeld. In het laatste etmaal werd bij nog eens 1769 personen Covid-19 vastgesteld.

Dinsdagochtend meldde het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, nog 1821 besmettingen die in de laatste 24 uur waren geconstateerd. Het totale aantal Duitse besmettingen komt woensdag op 275.927 gevallen.

Er overleden het aflopen etmaal nog eens 13 personen in Duitsland aan de gevolgen van corona. In totaal zijn er bij de oosterburen tot dusver 9409 coronadoden gevallen.