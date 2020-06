Licht gaat uit in oudste Franse kerncentrale

De oudste nog werkende kerncentrale van Frankrijk wordt definitief buiten bedrijf gesteld. In de drukwaterreactor van Fessenheim in de Elzas gaat maandagavond laat het licht langzaam uit. De stillegging is dinsdagochtend voltooid.

Het eerste reactorblok van het complex aan de Rijn, dat sinds eind 1977 elektriciteit produceerde, werd al in februari uitgeschakeld. Nu volgt de laatste. Tegenstanders van kernenergie, onder meer uit Duitsland en Zwitserland, roepen al jaren dat de centrale bij de grens met Baden-Württemberg een groot gevaar vormt voor de omgeving. Eigenaar EDF gaat zich in Fessenheim toeleggen op duurzame energie. Dat wordt een innovatief Frans-Duits project.