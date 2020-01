In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn de lichamen van twee vermiste tieners gevonden in een kast in een vakantiehuisje. Volgens de politie heeft de verhuurster de twee lijken ontdekt.

Lokale media melden dat de jonge vrouwen (16 en 19 jaar) aan hun handen waren vastgebonden en waarschijnlijk zijn doodgestoken. Op hun lichamen zijn meerdere steekwonden aangetroffen.

De twee waren donderdag als vermist opgegeven.