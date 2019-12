Lichamen slachtoffers vulkaan vrijdag geborgen

De Nieuw-Zeelandse politie wil vrijdag de lichamen van de slachtoffers van de vulkaanuitbarsting op White Island bergen. Nog zeker acht mensen worden vermist. Zij zijn waarschijnlijk omgekomen door de uitbarsting.

Een reddingsactie in de komende dagen is risicovol, omdat de kans op een nieuwe uitbarsting van de vulkaan 50 tot 60 procent is. De politie en overheid worden echter enorm onder druk gezet door nabestaanden van de slachtoffers om de lichamen zo snel mogelijk te bergen.

Door beelden die zijn gemaakt door drones en getuigenissen van helikopterpiloten die direct na de uitbarsting te hulp schoten, heeft de politie een idee waar zich menselijke resten bevinden.

Het officiële dodental staat op acht mensen, waarschijnlijk komen daar de acht vermisten nog bij. Op het eiland bevonden zich 47 mensen ten tijde van de vulkaanuitbarsting. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten sluiten niet uit dat er nog mensen die nu in het ziekenhuis liggen, bezwijken aan hun verwondingen.