„Lichamen onthoofde kopten terug naar Egypte”

Libië stuurt de lichamen van twintig onthoofde kopten maandag terug naar Egypte. Terreurorganisatie IS executeerde de mannen al in 2015, maar de lichamen konden pas in oktober vorig jaar worden geborgen. Dat gebeurde nadat IS was verdreven uit het gebied waar de Egyptenaren lagen begraven.

Beelden van de executie gingen zo'n drie jaar geleden de wereld over. De jihadisten filmden hoe de ontvoerde kopten op een strand werden omgebracht. De dood van de christelijke Egyptenaren, die naar Libië waren gegaan om te werken, leidde in hun thuisland tot commotie.

Een Libische veiligheidsfunctionaris zei tegen persbureau Reuters dat de lichamen maandag vanuit de stad Misrata worden teruggevlogen. IS executeerde in totaal 21 mensen op het strand. Een van de slachtoffers kwam uit Ghana, zei de bron.