Lichamen gezochte Canadese tieners gevonden

De Canadese politie heeft twee lichamen gevonden die vrijwel zeker van de sinds vorige maand in heel het land gezochte tieners zijn. Dit zei een politiewoordvoerster op een persconferentie in Winnipeg, de hoofdstad van de provincie Manitoba. Ze zei dat de politie ervan uitgaat dat het om de van moord verdachte Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) uit de provincie British Columbia gaat, maar dat ze nog officieel geïdentificeerd moeten worden.

Sectie op de lichamen zal dat uitwijzen. Daarmee moet ook helder worden waar de twee aan zijn overleden. Agenten vonden de lichamen woensdagochtend in de buurt van Fox Lake Cree Nation, een gehucht waar eerder een uitgebrande auto van de tieners werd aangetroffen. Op de oevers van de rivier Nelson die door het gebied loopt, trof de politie deze week ook al spullen van de twee aan.

De zoektocht naar het half juli uit het westen van Canada verdwenen voortvluchtige duo concentreerde zich in het afgelegen noorden van Manitoba, 3000 kilometer van hun woonplaats op Vancouver Island. De twee vrienden worden verdacht van moord op drie mensen, gepleegd tussen 14 en 19 juli in British Columbia. De slachtoffers zijn een stel toeristen, de Australiër Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24), en een 64-jarige Canadees, Leonard Dyck.

De twee vrienden McLeod en Schmegelsky verlieten hun werk in een supermarkt op Vancouver Island op 12 juli plotseling in een camper-pick-up met de mededeling aan familie dat ze in het hoge noorden van Yukon „echt geld gingen verdienen”.

Ze zijn eind juli voor het laatst gezien in het noorden van Manitoba, waar met helikopters, legervliegtuigen, drones, speurhonden en duikers naar ze is gezocht.